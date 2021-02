Musk volta a catapultar bitcoin depois de declarar-se "apoiante" da criptomoeda

O fundador da Tesla, Elon Musk, declarou-se um "apoiante" da bitcoin, depois de, já na semana passada, ter ajudado esta moeda digital a disparar ao colocar o hashtag #bitcoin na sua biografia do Twitter.





Musk deixou comentários benévolos acerca da mais conhecida das moedas digitais na rede social Clubhouse. O bilionário considera que "a bitcoin é uma coisa boa" e diz ter chegado "tarde à festa", afirmando que devia ter comprado a moeda há oito anos. "A bitcoin está no limiar de uma aceitação alargada pelas entidades financeiras convencionais", acredita.





Na sequência destas declarações, a bitcoin disparou para quase 34.500 dólares esta segunda-feira, para depois aliviar os ganhos. Já no dia 29 de janeiro, a mesma divisa virtual havia dado um salto de 16% para os 38.000 dólares, após Musk ter incluído o hashtag #bitcoin no seu perfil do Twiter.





As moedas virtuais têm visto um avanço relevante apoiadas pelos investidores a retalho, a partir de tendências criadas em plataformas como o Twitter ou o Reddit. A Dogecoin, uma moeda que foi lançada por brincadeira, disparou até se tornar uma das 10 criptomoedas mais valiosas de acordo com a capitalização bolsista, para depois afundar durante o fim de semana.





Quanto às moedas digitais para lá da bitcoin, Musk afirma que não tem uma opinião forte acerca das mesmas, e comentou também na Clubhouse que "o resultado mais irónico era que a Dogecoin se tornasse a divisa planetária do futuro".





A bitcoin já perdeu 8.000 dólares desde que atingiu um pico de 42.000 dólares em janeiro, mas mantém-se 260% acima do valor com que terminou o ano passado.