Cofina lança OPA sobre a dona da TVI, avaliada em 255 milhões

A contrapartida oferecida pelas ações da Media Capital que estão em bolsa é de 2,3336 euros. Uma vez que a percentagem de capital que não está em mãos de acionistas de referência é reduzido, o valor desta oferta é inferior a 10,5 milhões de euros. O free float da Media Capital é de apenas 0,26%.Já a Prisa, que detém através da Vertix 94,69% do capital da Media Capital, vai receber uma contrapartida máxima de 2,1322 euros, no âmbito do acordo. Esta operação representa um encaixe de 170,6 milhões de euros para a Prisa, de acordo com um outro comunicado emitido pela empresa espanhola. Este valor representa uma menos-valia de cerca de 76 milhões de euros para as contas da Prisa.Os restantes 5% da Media Capital estão nas mãos da Abanca.A diferença entre o encaixe da Prisa e o valor pago aos outros investidores que têm ações da Media Capital face aos valor reportado pela Cofina justifica-se pelo facto de a empresa liderada por Paulo Fernandes assumir a dívida da dona da TVI.

"Caso a aquisição da referida participação venha a ser positivamente apreciada pelos reguladores, o seu financiamento está assegurado através de crédito bancário já aprovado e da realização de um aumento de capital", explica a Cofina num comunicado enviado às redações. "Excluindo a percentagem do capital em free-float, o aumento de capital está garantido em mais de 50% pelos atuais acionistas de referência, sendo, no entanto, possível que entrem novos investidores com posições qualificadas", adianta a mesma fonte.



Sobre a forma como será financiada a operação não são dados mais pormenores. O Expresso noticiou na semana passada que o empresário Mário Ferreira e o banco espanhol Abanca também participavam na operação. De acordo com o jornal, a operação seria financiada pelo Santander e pelo Société Générale, mas também por capital próprio da Cofina, que faria um aumento de capital de 80 milhões de euros – e seria através deste aumento de capital que Mário Ferreira e o Abanca participariam nesta operação.



Paulo Fernandes, CEO da Cofina e acionista da empresa, investiria mais de 20 milhões de euros no aumento de capital, sendo que o empresário Mário Ferreira também deveria entrar com o mesmo montante. Os acionistas da Cofina também deveriam participar no aumento de capital, mas numa proporção inferior, pelo que veriam as suas posições diluídas. Já Paulo Fernandes, que atualmente detém 13,8% da Cofina, reforçaria a posição e em conjunto com o Abanca e Mário Ferreira ficaria com mais de 50% do capital da Cofina, referia o Expresso.



A Cofina adianta este sábado que o projeto "passa por manter as linhas editoriais dos diferentes meios de comunicação social que detém e que passará a deter, bem como todos os profissionais que estejam dispostos a colaborar neste novo projeto. Esta aquisição garante a existência de um grupo de media independente e capaz de reforçar o papel que os media têm enquanto pilar essencial à vida de uma sociedade democrática."



A empresa liderada por Paulo Fernandes realça ainda que esta operação vai criar "um grupo financeiramente forte", o que garante a "independência editorial e a criação de valor para todos os stakeholders, incluindo colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores e parceiros."



A oferta está agora condicionada à aprovação da Autoridade da Concorrência (AdC) e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).



(Notícia atualizada, pela última vez, às 10:25)