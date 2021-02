EDP Renováveis tem aumento de capital de 1,5 mil milhões em cima da mesa

"Estamos a avaliar a emissão de ações" da EDP Renováveis, afirma o CEO da empresa e da "casa mãe" EDP, Miguel Stilwell de Andrade. Um aumento de capital que deverá ser destinado aos investidores institucionais.





O CEO afirma que a EDP Renováveis é uma "parte central" do negócio e vê a cotada como um potencial veículo de financiamento.



"Para financiar parcialmente o plano de investimentos, a EDP Renováveis está a considerar uma emissão de ações de 1,5 mil milhões de euros", lê-se na apresentação do plano estratégico para 2021 -2025, a que o CEO deu voz esta quinta-feira, 25 de fevereiro.



A EDP Renováveis planeia investir cerca de 19 mil milhões de euros em 20 gigawatts de ativos renováveis até 2025.



O aumento de capital deverá acontecer "no momento apropriado" e dirigir-se unicamente a investidores institucionais, informou ainda Stilwell de Andrade.



"Espera-se que qualquer emissão de ações aumentará significativamente o free float e a liquidez das ações da EDP Renováveis", refere a apresentação.



Paralelamente, estão a ser consideradas novas rotações de ativos e outras alternativas de financiamento.



A EDP Renováveis é detida em 83% pela EDP e no ano passado foi a estrela da bolsa portuguesa, quase duplicando de valor devido à aposta dos investidores nas cotadas do setor das renováveis.



Este ano tem perdido fulgor, mas conserva o estatuto de segunda maior cotada da bolsa portuguesa, com um valor de mercado de 16,2 mil milhões de eiros.



Esta quinta-feira as ações sobem 0,54% para 18,54 euros. A EDP soma 2,2% para 4,822 euros.





