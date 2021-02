Leia Também EDP investe 24 mil milhões até 2025 para ser 100% verde em 2030

Documento Plano estratégico da EDP até 2025

Um lucro de 1,2 mil milhões de euros em 2025 é a meta proposta pela EDP no seu plano estratégico que hoje está a ser apresentado. Isto face aos 801 milhões de euros registados em 2020 e ontem anunciados.A subida de 8% anual aponta as baterias para um valor acima dos mil milhões de euros, onde a EDP já esteve. Marca que prevê atingir em 2023.E com a subida dos lucros aponta também para um aumento dos dividendos. Mas sempre com um limite mínimo de 19 cêntimos por ação em mente.O objetivo é pagar entre 75% e 85% dos lucros por ação, o que significa pagar entre 900 milhões e 1,02 mil milhões de euros em 2025, ou 22,7 cêntimos e 25,7 cêntimos. Nos anos do plano estratégico, entre 2021 e 2025, os serão pagos aos acionistas cerca de 4 mil milhões de euros de dividendos.A EDP Renováveis também aponta para uma subida de 8% dos lucros em termos médios anuais, para atingir os 800 milhões em 2025, depois de marcar a subida além dos 600 milhões em 2023. E daí que os dividendos também tenham um mínimo de 8 cêntimos por ação, mas aqui com a empresa pretende dar prioridade "ao reinvestimento do cash flow para garantir crescimento".(notícia atualizada com mais informação)