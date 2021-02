EDP pretende vender ativos de mil milhões de euros

Leia Também EDP investe 24 mil milhões até 2025 para ser 100% verde em 2030

A EDP quer realizar desinvestimentos de mil milhões de euros, anunciou Miguel Stilwell de Andrade, presidente da elétrica, na apresentação do plano estratégico.Não foram ainda revelados os ativos que estarão na linha do desinvestimentos, mas o CEO da EDP já garantiu que alguns ativos no Brasil estarão na linha, já que a empresa pretende manter a exposição a este mercado limitada, abaixo dos 20% em termos de EBITDA, especificou Miguel Stilwell de Andrade, esclarecendo que o que restar disso será distribuído aos acionistas, mas a EDP pretende manter a maioria na empresa no Brasil.Mas também na Península Ibérica a exposição será menor, em torno dos 45%, aumentando a diversificação geográfica.Miguel Stilwell de Andrade realçou ainda que a rotação de ativos que tem feito será menor, em termos percentuais. Se até agora a rotação de ativos correspondia a uma percentagem de cerca de 50%, agora será de um terço."Vamos manter mais capacidade no balanço", assegurou, explicando que apesar da rotação de ativos ser "uma grande estratégia - e vamos continuar a fazer - iremos manter mais megawatts no balanço". Mas a rotação de ativos deverá ser de 8 mil milhões de euros.A dívida, neste período, passará de 3,5 vezes o EBITDA para 3,2 vezes em 2025.