Receios da recessão voltam a pesar em Wall Street

As bolsas dos EUA abriram a negociar em queda, com os receios de uma recessão iminente a subirem de tom alimentados pelos sinais de alerta no mercado de dívida.

Os mercados em Wall Street abriram a sessão desta quarta-feira, dia 28 de agosto, a negociar em território negativo, pressionado pelas preocupações com uma possível recessão no país, que aumentaram durante ontem à boleia dos mercados de dívida do país.





A curva das "yields" do Tesouro norte-americano a 2 e a 10 anos continuam invertidas – com os juros da dívida da maturidade mais longa, que renovaram mínimos do ano nos 1,479%, a negociar abaixo dos juros a 2 anos – e os receios de uma possível recessão contagiam o sentimento de Wall Street.