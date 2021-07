Santander reforça Altri como a preferida no setor. Atribui retorno potencial de 52%

Leia Também Greenvolt: CEO da Altri aplaude rapidez na colocação do IPO e receptividade no mercado

O Santander elege a portuguesa Altri como a melhor cotada no setor, voltando a frisar a recomendação de "comprar" para as ações da fabricante de pasta de papel, antevendo uma recuperação de todo o setor na Europa, de acordo com uma nota a que o Negócios teve acesso.No documento, os analistas do banco de investimento mantêm um preço-alvo de 8 euros por ação, o que representa um ganho potencial de 52% face à cotação do fecho de ontem.Os analistas consideram que a prestação da empresa portuguesa tem estado em "subrendimento" no último mês, graças aos receios de que a correção sentida no setor da China se transmita também aos "players" na Europa.Mas, na mesma nota, o Santander acredita que esta foi uma "dinâmica sazonal" e que não significa que vai levar a uma queda nos preços europeus. Mais informa que, neste momento, os preços estão a voltar a subir passando de 775 dólares por tonelada para 820 dólares por tonelada.



"A nossa hipótese é que pela altura do final do verão e com a procura chinesa a regressar, os preços da paste de papel devem recuperar, e os preços europeus podem manter-se estáveis nos níveis atuais", adiantam os analistas, que consideram que é por isto que "comprar empresas de pasta de papel com disconto pode ser interessante dado o forte momento dos resultados e antes da recuperação na China antes do verão".



Concluem: "a Altri é a nossa ação preferida e é parte do nosso 'Iberian SMC Top Picks selection' no terceiro trimestre deste ano".





Leia Também Altri confirma distribuição de bens aos acionistas a partir de 20 de julho

Leia Também Altri distribui bens aos acionistas a 20 de julho

Hoje, as ações da Altri perdem 0,18% para os 5,23 euros por ação.