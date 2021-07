Altri confirma distribuição de bens aos acionistas a partir de 20 de julho

A Altri informou na semana passada que iria distribuir um dividendo de 10 cêntimos por ação e dar um título da nova cotada por cada 55 que os acionistas detenham na papeleira. No dia 13, em novo comunicado à CMVM, adiantou que a data de início da distribuição desses bens aos acionistas seria a 20 de julho. E hoje, num outro comunicado, já depois da sua estreia em bolsa, reiterou essa data.



No que diz respeito ao dividendo em espécie – as ações da Greenvolt que a Altri irá distribuir pelos acionistas – a empresa irá distribuir uma ação representativa do capital social da Greenvolt por por cada 55 ações representativas do capital social da Altri – num máximo de 3.750.000 ações (ou seja, até 5%) da Greenvolt.

Já o pagamento do montante em dinheiro corresponde a 10 cêntimos por cada ação representativa do capital social da Altri "que, em todo o caso, não será superior ao montante global máximo de €20.513.167,20".

"Para o efeito, a data prevista de pagamento da distribuição é o dia 20 de julho de 2021, ficando este pagamento sujeito à efetiva admissão das ações à negociação no Euronext Lisbon", referia o documento de dia 13 da empresa comandada por José Pina.

Essa entrada em bolsa da subsidiária da Altri para as energias renováveis, liderada por Manso Neto, aconteceu ontem, dia 15, com as ações da Greenvolt a fecharem o dia a negociar nos 4,80 euros, acima dos 4,25 euros a que foram vendidas no IPO reservado a investidores qualificados.

A distribuição em espécie e em numerário tem "record date" de 8 de julho de 2021 e, segundo a papeleira, tem como referência as 17:00 (GMT, hora de fecho dos sistemas da Interbolsa) em lugar das 23:59 (GMT) previamente referidas.

A Greenvolt encerrou a sessão de hoje a perder 2,92% para 4,66 euros por ação – ainda acima do preço a que foram vendidas no IPO. Já a Altri cedeu 2,38% para 5,1250 euros, isto no dia em que o Santander colocou a empresa portuguesa como a favorita no setor da pasta de papel.