Altri distribui bens aos acionistas a 20 de julho

A Altri informou na semana passada que irá distribuir um dividendo de 10 cêntimos por ação e ainda dar um título da nova cotada a cada entidade que detenha mais do que 55 títulos da papeleira. Agora, em novo comunicado à CMVM, adianta que a data de distribuição de bens aos acionistas é 20 de julho.



O dividendo em espécie, isto é, as ações da GreenVolt que a Altri irá distribuir pelos acionistas, será feito até um máximo de 3.750.000 ações (ou seja, até 5%) representativas do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt.

Já o pagamento do montante em dinheiro corresponde a 10 cêntimos por cada ação representativa do capital social da Altri "que, em todo o caso, não será superior ao montante global máximo de €20.513.167,20", refere a empresa no comunicado desta noite.

"Para o efeito, a data prevista de pagamento da distribuição é o dia 20 de julho de 2021, ficando este pagamento sujeito à efetiva admissão das ações à negociação no Euronext Lisbon", acrescenta o documento.

A distribuição em espécie e em numerário tem "record date" de 8 de julho de 2021 e, segundo a papeleira, tem como referência as 17:00 (GMT, hora de fecho dos sistemas da Interbolsa) em lugar das 23:59 (GMT) previamente referidas.

O preço a que as ações da nova cotada irão começar a negociar em bolsa foi conhecido hoje e será de 4,25 euros.