Euro perde face ao dólar. Entrada de navio iraniano no Mar Vermelho dá força ao petróleo

07h39

Europa aponta para o verde. Novo ano arranca com China a dominar perdas na Ásia

As bolsas europeias apontam para um arranque no verde, dando início ao novo ano em terreno positivo. Isto depois de em 2023 terem recuperado do ano negro que foi 2022.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 sobem 0,6%, com os investidores atentos à divulgação do índice de gestores de compras (PMI na sigla em inglês) de França, Alemanha, Zona Euro e Reino Unido.



Na Ásia, a negociação terminou mista, com os investidores a digerirem os dados económicos divulgados no final do ano. Os índices chineses penalizaram as ações asiáticas, à boleia de uma atividade industrial mais fraca do que o esperado - a atividade da indústria transformadora contraiu pelo terceiro mês consecutivo em dezembro - e de um discurso de Xi Jinping, presidente da China, marcado pelas adversidades que a economia do país enfrenta.



O responsável pela segunda maior economia mundial comprometeu-se, no seu discurso habitual de ano novo, a fortalecer a economia e a criar emprego, mas reconheceu os tempos difíceis que algumas empresas têm vivido e a maior dificuldade em arranjar trabalho e fazer face às necessidades básicas.



Pela China, o Hang Seng, em Hong Kong, cedeu 1,77% e o Shanghai Composite perdeu 0,39%, enquanto na Coreia do Sul, o Kospi subiu 0,51%. No Japão, que no primeiro dia do ano emitiu um alerta de tsunami após ter sido atingido por um sismo de magnitude 7,4, a negociação esteve encerrada.



"O presidente Xi deixou bem claro que na vertente económica, a sua prioridade é baixar o peso do setor imobiliário e a sua importãnica na economia. Esse processo é doloroso", afirmou Mark Matthews, analista do Julius Baer, em declarações à Bloomberg.