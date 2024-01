10h11

Europa regressa ao verde com preços do petróleo a impulsionarem energéticas

As bolsas europeias abriram com ganhos, recuperando de algumas das perdas registadas desde terça-feira, a primeira sessão de 2024.



O Stoxx 600, referência para a região, valoriza 0,4% para 476,31 pontos, com o setor do petróleo & gás a comandar as subidas (+1,11%) e o do retalho as descidas (-0,39%). O setor do petróleo está a valorizar à boleia de um aumento de tensões no Médio Oriente, com a Shell e a BP a serem das cotadas que mais contribuem para os ganhos.



Entre as principais movimentações, a Evotec perde mais de 19% após o anúncio de que Werner Lanthaler iria deixar o cargo de CEO. Já a JD Sports cai mais de 20%, depois de ter revisto em baixa o "outlook" para os lucros anuais. Em sentido contrário, a britânica Next valoriza mais de 5% após ter revisto em alta as previsões para os lucros.



Nas principais praças europeias, o alemão Dax30 sobe 0,3%, o espanhol Ibex 35 avança 0,75%, o italiano FTSE Mib soma 0,6%, o francês CAC-40 valoriza 0,27%, o britânico FTSE 100 cresce 0,18% e o AEX, em Amesterdão, sobe 0,02%.



As bolsas europeias regressam ao verde depois de um início de ano turbulento, com os investidores à espera de sinais dos bancos centrais mais concretos quanto a um alívio da política monetária.