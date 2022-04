Guterres pede à Rússia fim da guerra. Moldávia sofre ataques na Transnítria

09h27

Bolsas europeias recuperam animadas por decisão do banco central da China. PSI em contraciclo

As principais bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo esta terça-feira, com o português PSI a fugir a esta tendência. Os investidores europeus estão a demonstrar um maior apetite pelo risco, depois de o banco central chinês indicar que pretende apoiar a economia do país, numa altura em que a covid-19 se expande no gigante asiático.



Além disso, também a época de resultados do primeiro trimestre, que está a ganhar força entre as cotadas europeias, está a animar os investidores.





O Stoxx 600 está a valorizar 0,73% para 448,35 pontos, depois de ter atingido mínimos de seis semanas.



Todos os setores estão a negociar com ganhos, à exceção do setor das viagens, que cede 0,11%. As maiores subidas pertencem ao setor dos recursos básicos(1,8%) e ao setor alimentar (1,27%).



O PSI está a recuar 0,18%, enquanto o espanhol IBEX aprecia 0,93%, a mesma valorização do alemão DAX. O francês CAC40 está a valorizar 0,63%, enquanto o inglês FTSE avança 0,66%. Amesterdão está a apreciar 0,93%, enquanto Milão recua 0,39%.