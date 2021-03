Os cinco momentos-chave na vida empresarial

Prémio Personalidade

José António dos Santos



José António dos Santos e o irmão gémeo, António José dos Santos, nasceram em 1941, na Marmeleira em Torres Vedras, e vieram estudar, em 1955, para Lisboa. Começaram a trabalhar com o tio, Manuel dos Santos, a quem sucederam em 1963. Em 1966 a família Santos, composta pelos quatro irmãos António José dos Santos, José António dos Santos, Manuel dos Santos, Maria Júlia dos Santos Ferreira, e o primo Armando Custodio regressaram à Marteleira para abrir o primeiro centro de abate de aves, e segundo matadouro de aves privado instalado na Península Ibérica.



Foi o princípio do Grupo Valouro, que hoje conta com mais de 40 empresas dos setores da agricultura, indústria de rações, multiplicação de aves, abate e transformação de aves, distribuição e comércio alimentar, transportes, produção de energia, seguros e turismo. A faturação consolidada de 2018 foi 362,8 milhões de euros, e em 2019 foi de 409,9 milhões de euros.





"O meu primeiro grande salto no sentido da industrialização, um dos momentos mais marcantes, acontece no dia 25 de abril de 1974, a criação do primeiro matadouro de aves na freguesia da Marteleira, concelho da Lourinhã, a Persuínos, hoje Avibom Avícola.""Na década de 70, foram realizados avultados investimentos em aviários de multiplicação, fábricas de rações e centros de distribuição que permitiram ao grupo funcionar em circuito fechado, controlando todas as fases do processo produtivo e, vem daí, precisamente, outro dos marcos mais importantes: a primeira fábrica de rações - a Fábrica de Rações Valouro, construída em 1978 e considerada um dos investimentos mais bem-sucedidos de sempre da agricultura portuguesa, que viria a dar o nome ao Grupo Valouro.""A compra e criação da primeira herdade com 1.500 hectares no Alentejo, a Herdade da Daroeira, no concelho de Santiago de Cacém, que é uma grande exploração agropecuária. Foi adquirida em 1996 com o objetivo de ali instalar um complexo avícola exemplar integrado para produção de frangos de carne em condições de segurança sanitária, bem-estar animal, sustentabilidade ambiental e minimização da pegada ecológica, onde produz 15 mil toneladas de milho. Atualmente, fruto de aquisições posteriores de propriedades, compreende as seguintes instalações e atividades na mesma propriedade: 54 modernos pavilhões climatizados para a criação anual de cerca de 16 milhões de frangos de carne por ano; fábrica de alimentos compostos completos; centro de abate de aves; unidade de tratamento térmico dos subprodutos do matadouro (destinados à alimentação de animais de companhia); unidade de compostagem, desidratação e granulação de estrumes; produção de bovinos de carne em regime extensivo; vinha; olival.Em reforço da sustentabilidade ambiental, foram ainda instaladas na Herdade da Daroeira duas centrais fotovoltaicas cuja produção, juntamente com outras fontes renováveis pertencentes ao Grupo Valouro, corresponde a mais do dobro do total da energia elétrica que as empresas do grupo consomem.""Outra meta alcançada foi a compra de várias empresas ao IPE, tal como a Kilom e a Solaves, por exemplo.""A Sociedade Agrícola da Quinta da Freiria é outro grande orgulho. Foi onde foi feito o primeiro aviário de multiplicação e a primeira sala de incubação de ovos. Em 1986 surgiu a necessidade de ocupar o segmento da multiplicação na fileira avícola do Grupo Valouro, SGPS, a nível de parent stock, completando a verticalização da produção de carne de aves. A atividade começou com a multiplicação de galinhas reprodutoras pesadas, com uma capacidade de produção de 300.000 pintos do dia por semana. Atualmente a capacidade semanal é de 3 milhões de pintos do dia por semana, produzidas em Bombarral, Tondela, Serpa e Tomar."