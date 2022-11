Falta política de habitação

A subida dos juros torna ainda mais complicado o acesso dos jovens a uma habitação digna. Sem poder comprar casa e com as rendas a preços astronómicas. A única forma de ultrapassar este bloqueio que se traduz numa ameaça à estabilidade social e económica das famílias é com políticas públicas que aumentem a oferta a preços razoáveis.