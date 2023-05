Telemóveis nas escolas e recreios silenciosos

Há pouco tempo passei ao lado do recreio das minhas filhas, numa escola pública em Lisboa. O barulho que vem de um recreio do ensino básico é audível a vários metros da escola. Quando chegamos ao gradeamento, que separa o recreio da vida cá fora, somos esmagados pela avalanche de sons: os gritos, as gargalhadas, as conversas, o futebol no pátio, os jogos das palmas e dos elásticos, os conflitos. Quem, como eu, passar ao lado de um

...