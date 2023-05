A TAP vai ser o funeral deste Governo

Nesta quarta-feira ficou claro que o Governo conseguiu arrastar a República pela lama, o que só por si justificaria a demissão do ministro das Infraestruturas. Mas ficou clara outra coisa: os detalhes fornecidos por Frederico Pinheiro justificam uma criteriosa investigação do Ministério Público a matéria do foro criminal.