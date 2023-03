O que precisa a Ucrânia de aprender com o Afeganistão

Se a guerra por procuração não terminar em breve, a Ucrânia enfrenta um futuro desastroso. A Ucrânia tem de aprender com a terrível experiência do Afeganistão para evitar tornar-se um desastre de longo prazo. Também pode tomar como exemplos as guerras por procuração dos EUA no Vietname, Camboja, Laos, Iraque, Síria e Líbia.