Presidente, servo e senhor

"Virá a Primavera e cadeia com eles", proclamava um dos cartazes do "Servo do Povo" em promessa que muito contou para a eleição presidencial de Volodimir Zelenskii.

Ao comediante-presidente falta agora um partido para concorrer às eleições legislativas de Outubro e até lá terá de se entender com a Rada, onde o antecessor controla o maior grupo parlamentar, e negociar com o governo liderado por Volodimir Groisman, militante do Bloco Petro Poroshenko "Solidariedade".

Desprezo pelos profissionais da política, nojo de oligarcas e corruptos, revolta contra a mesquinhez da vida à míngua de dinheiro e carente de melhores dias, deram corpo a um voto de protesto que as sondagens comprovavam alentar a maioria dos votantes por Zelenskii.

Pela primeira vez desde a independência, em 1991, um candidato presidencial arrebatou vitória esmagadora (73% dos votos para uma participação eleitoral de 62%) sem relevo para discrepâncias regionais.

Poroshenko triunfou apenas na província ocidental de Lviv (63%), tendo Zelenskii ganho nas demais 24 províncias, conseguindo 87% em Donetsk e 89% em Lugansk, dois oblast parcialmente ocupados por forças pró-russas.

"Exército. Língua. Fé", palavras de ordem nacionalistas de Poroshenko não colheram os favores do eleitorado que, confrontado com um esforço de guerra inconsequente e a perspectiva de perda definitiva da Crimeia, não se deixou impressionar pela declaração, em Janeiro deste ano, da independência eclesiástica da Igreja Ortodoxa da Ucrânia.

Tão pouco foram relevantes as querelas sobre o estatuto linguístico do romeno ou do húngaro na Transcarpátia e do russo nas regiões onde predomina a população russófona - Kharkiv, Donestk, Lugansk, Zaporijia.

Estiveram também ausentes as clivagens entre os 68% dos cidadãos que declaram o ucraniano como língua-mãe e os 30% que têm o russo como língua-mãe, pretexto tradicional de confrontos políticos apesar da proximidade cultural, do bilinguismo e da importância da mescla linguística russo-ucraniana conhecida como surjik.

A pertença étnica e étnico-religiosa foi, igualmente, irrelevante nesta eleição.

Zelenskii, filho de judeus, sem crença religiosa conhecida, juntou--se a outros políticos de topo oriundos da comunidade hebraica (cerca de 400 mil pessoas entre 42 milhões de ucranianos), caso do primeiro-ministro Groisman ou de Gennadii Kernes, presidente da câmara de Kharkiv, segunda maior cidade do país.

O escárnio e as promessas

O comediante encarna, de momento, o triunfo da sátira televisiva num país à deriva.

A popularidade de Zelenskii assenta no êxito da série "Servo do Povo", criada em 2015 pela sua empresa Studio Kvartal 95, com mais de 20 milhões de telespectadores e 98 milhões de visionamentos no canal oficial no YouTube.

No papel de um professor liceal de história vencedor por acaso de uma eleição presidencial após ser divulgado um vídeo em que vociferava contra a omnipresente corrupção, Zelenskii atingiu o estrelado, culminando duas décadas de carreira na Rússia e na Ucrânia.

Espectáculos e contratos do Studio Kvartal 95 na Rússia terminaram em 2014 na sequência da invasão da Crimeia, mas a associação com o canal 1 + 1 TV, a estação generalista de maior audiência na Ucrânia, do oligarca Igor Kolomoiskii garantiram o sucesso de Zelenskii e seus associados, os irmãos Boris e Serguei Shefir.

Em Março do ano passado, Ivan Bakanov, natural como Zelenskii de Krivii Rig, cidade da região de Dnipropetrovsk no centro da Ucrânia, e amigo de velha data, registou "Servo do Povo" como partido político, declarou-se líder da nóvel agremiação, e a campanha presidencial ganhou asas.

O advogado Bakanov e dois políticos saídos de governos patrocinados por Poroshenko, Aivaras Abromavicius (ministro da economia e comércio, entre 2014 e 2016) e Oleksandr Daniliuk (ministro das finanças de 2016 a 2018), foram as figuras em destaque no estado-maior do comediante, parco em talentos com experiência administrativa.

Zelenskii terminou a campanha com declarações genéricas sobre melhoria de relações com a Rússia e prosseguimento de aproximação à UE e Estados Unidos.

Pronunciou-se por um entendimento com o FMI sem se comprometer em cumprir o acordado para aumentos do preço do gás para consumo interno e prometeu respeitar decisões judiciais quanto aos processos que envolvem o oligarca Kolomoiskii.

Nomeação de juízes impolutos, auditorias institucionais, racionalização das chefias militares e nomeação, segundo as prerrogativas presidenciais, de ministros da Defesa e Negócios Estrangeiros, além do Procurador-Geral e do Chefe do Serviço de Segurança (responsável pela contra-espionagem e anti-terrorismo), constaram, também, do cardápio da campanha para a votação na segunda volta das presidenciais.

Expectativas e revoltas

O comediante chegou ao Palácio Mariinskii num voto de protesto e quando as expectativas são excessivas a desilusão é amarga.

A cadeia e a desgraça serão o destino de uns quantos perdedores, mas garantir lisura de procedimentos, competência e honestidade na gestão pública é algo que dificilmente se pode esperar de um comediante levado por um voto de escárnio ao píncaro de um sistema político visceralmente corrupto no país mais pobre da Europa.

Desde a independência, o sistema político desagregou-se por duas vezes na Ucrânia: com a Revolução Laranja, entre Novembro de 2004 e Janeiro de 2005, que levou à presidência Viktor Iushenko, e na revolta de Fevereiro de 2014 com o derrube do presidente Viktor Ianukovitch.

Em Kiiv nada de bom se pode esperar de Moscovo e escasso será o possível apoio da União Europeia ou o empenhamento em algo de construtivo por parte dos Estados Unidos caso Zelenskii consiga criar criar um bloco de apoios políticos para um programa coerente de reformas e negociações com a Rússia.

É provável, demasiado provável, que o comediante nunca chegue a graduar-se estadista e o desnorte de revoltas e revoluções não vai terminar tão cedo na Ucrânia.

Jornalista

Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico