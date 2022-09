A “Diretiva ECN+” e o Direito da UE

Começando por uma questão genérica, mas essencial, o texto do art. 2.º da Lei da Concorrência (LdC) conta com três novos números, nos quais expressamente se consagram os princípios do primado, do efeito direto, da efetividade e da interpretação conforme ao Direito da União Europeia na aplicação desta lei.