Bancos centrais: focus precisa-se

Os bancos centrais são um fenómeno do século XX. Apesar de o primeiro ter sido criado em 1668 (Banco Central da Suécia), no começo do século eram apenas 18, contra os cerca de 200 que existem atualmente. Na altura, pouco mais eram do que uma divisão do governo, sem grandes regras ou propósitos. Hoje, são instituições fundamentais na dinâmica das economias, com um impacto considerável nos rendimentos, poupanç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...