2024 e a democracia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As recentes eleições na Argentina foram apelidadas, por alguma imprensa internacional, como as primeiras “AI elections”, ou seja, a primeira disputa eleitoral onde a inteligência artificial (IA) teve um papel relevante. Os dois candidatos desta segunda volta (Milei e Massa) e as suas equipas de campanha utilizaram massivamente novas ferramentas tecnológicas, designadamente, para tratar vídeos e imagens reais, dando-lhes novas nuances, e criando outros,

...