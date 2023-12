Estamos a perceber a Geração Z?

Vivemos tempos de mudanças aceleradas, não apenas a nível tecnológico, mas também a nível social. Naturalmente, diria eu. Estranho seria que perante a dimensão e impacto de tantas alterações no nosso modus vivendi e nos nossos relacionamentos sociais, as comunidades e as pessoas se mantivessem imunes a novas abordagens e a novos valores