Mulheres ao poder

As mulheres representam mais da metade da população mundial e desempenham papéis diversos e essenciais em todas as esferas da vida. No entanto, ainda enfrentam inúmeras barreiras e desigualdades que limitam o seu potencial, as suas oportunidades e o seu direito a alcançarem uma vida plena com bem-estar e realização pessoal. E o seu peso nas lideranças, políticas ou outras, é ainda ridiculamente diminuto.