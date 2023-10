Populismos na Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O populismo é um fenómeno político que tem ganho força na Europa nos últimos anos. Sabemos que se caracteriza, basicamente, por uma retórica que apela às emoções e aos sentimentos de identidade nacional, que critica as elites e as instituições democráticas, que promete soluções simples e radicais para os problemas complexos da sociedade, e que muitas vezes se opõe aos valores do pluralismo,

...