Por esta Europa

Algo cada vez mais estranho se passa nesta Europa. Espanha está com um governo de gestão há meses, e com um governo de gestão vai continuar mais algum tempo, talvez até ao final do ano. Em Itália, não há governo, quando há é uma confusão e não se sabe quando voltará a haver. Na Alemanha, o Governo atual está enfraquecido, a economia está quase em recessão, a chanceler está de saída e o SPD está sem saber o que fazer. E agora, para cúmulo, o Parlamento no Reino Unido é suspenso para não haver o risco de o Governo e o primeiro-ministro Boris Johnson serem derrotados pelos deputados, a propósito do Brexit. Ou seja, Espanha, Itália, Alemanha e Reino Unido, quatro dos maiores países da Europa, incluindo o maior, estão em crise profunda, com as instituições cheias de problemas. Não estamos a incluir França e os seus coletes amarelos, que, depois de Notre-Dame, atravessam alguma acalmia.





É nesta Europa que se constituem os novos órgãos da união, a começar pelo Parlamento, pela comissão e seguindo-se a presidência do Conselho Europeu. É nesta Europa que os Estados-membros vão ter de pensar as estratégias da sua participação e do seu desenvolvimento. É esta Europa de previstas competências acrescidas em matérias financeira e orçamental, além da monetária, que todos nós podemos ter de nos sujeitar. Não é nada fácil. A força da inércia em política é também considerada e a energia centrípeta faz o sistema institucional durar e funcionar independentemente das crises políticas, económicas e sociais que as rodeiam.

Neste quadro, Portugal tem ainda muito mais obrigação de se olhar a si próprio e de pensar profundamente o seu presente e o seu futuro no atual quadro europeu. É aliás, quase insólito que o processo de designação dos comissários se vá desenvolvendo, apesar de tudo o que a Europa enfrenta. Manda a verdade dizer que, se a União superar esta fase tão difícil, é porque tem energias próprias cada vez mais valiosas. Começará a tornar-se quase invencível.