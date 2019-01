André Veríssimo averissimo@negocios.pt 22 de janeiro de 2019 às 23:12

A Caixa foi vítima da política Não está preto no branco nas conclusões da auditoria independente à gestão da Caixa Geral de Depósitos, mas é fácil lê-lo nas linhas e contas do documento, juntando-as àquilo que já se sabe. A política interferiu com a gestão da Caixa e isso resultou em perdas para o banco que os contribuintes se encarregaram de tapar.