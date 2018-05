Como é que as gestoras podem elevar retornos?

As gestoras de fundos mais do que duplicaram o montante gasto em dados alternativos, nomeadamente informação digital e científica, revela o "Financial Times".

No ano passado, gastaram cerca de 373 milhões de dólares, um valor que aumentou 60% face a 2016 e, este ano, estimam investir cerca de 616 milhões de dólares, de acordo com os dados da AlternativeData.org. As estimativas apontam para que, em 2020, esta área recolha um investimento de mil milhões de dólares. Mas que dados são estes que justificam investimentos tão elevados? Dados que vão além da tradicional informação estatística económica ou dos resultados das empresas. São dados que incluem, por exemplo, aspectos como imagens de satélite, análises de sentimento ou geolocalização. Esta estratégia está a ser seguida pelas gestoras com o objectivo de aumentar os retornos. As instituições têm visto os encargos exigidos aos clientes sob pressão devido à concorrência de outros produtos passivos e com custos mais baixos. E, com o recurso a esta informação, as gestoras pretendem melhorar a eficiência em áreas como "back-office", distribuição de produtos e "compliance" e, deste modo, reduzir custos. Vão conseguir recolher frutos?

