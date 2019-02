Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 28 de fevereiro de 2019 às 18:26

OPEP salvou o petróleo do colapso ou salvou-se a si? A queda abrupta das cotações do petróleo para mínimos de 2004, no final de 2015, acelerou um movimento conjunto por parte dos maiores exportadores de petróleo do mundo para inverter este movimento descendente da matérias-primas.