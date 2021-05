Quatro dicas para cultivar a diferença com Cultura

O Escuro que te Ilumina ou As Últimas Sete Palavras de Cristo

Há muito que Mónica Calle tem explorado as noções de resistência e superação nos seus trabalhos. A repetição do gesto, a falha, a luta pelo aperfeiçoamento. A criadora volta a mostrar que a verdadeira beleza do mundo está no coletivo, num trabalho onde se homenageia Bruno Candé Marques, assassinado no ano passado por motivações racistas. Para ver até domingo na Culturgest, em Lisboa.





Australopiteco

Nos dias que correm, cultivar a empatia e o altruísmo é sempre uma boa ideia. Para tal, tire os mais novos de casa numa das manhãs deste fim de semana e rume ao Museu da Marioneta, em Lisboa. É lá que se apresenta o novo espetáculo da companhia Universo Paralelo, que quer explorar as diferenças que nos tornam únicos. Este trabalho conta com encenação de Adriana Melo e tem Alice Vieira, a reconhecida escritora de livros infantis, a assumir a curadoria do texto.



FIMFA: Teatro Dom Roberto

O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas (FIMFA) está de volta a Lisboa, estendendo-se até 23 de maio. Neste fim de semana, uma das sugestões passa pelo Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, com sessão dupla. A associação cultural Limite Zero quer puxar pelo lado mais nostálgico de todos nós, quando éramos surpreendidos por espetáculos de marionetas de luvas em ruas e praças. Uma oportunidade para conhecer melhor este elemento da cultura popular portuguesa.

Leia Também Cinco ideias para este (caseiro) Dia Mundial do Teatro



Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas

Se procura uma maratona teatral, o Teatro Nacional São João pode ter a sugestão certa para si. Durante cerca de cinco horas, Joana Craveiro e o Teatro do Vestido recuperam um conjunto de palestras performativas sobre o Estado Novo, a Revolução de Abril e o PREC. A história é contada por quem a viveu, contrariando uma visão hegemónica, com recurso a testemunhos, arquivos particulares e pesquisa bibliográfica.