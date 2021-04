Seis propostas para voltar ao teatro neste fim-de-semana

Catarina e a Beleza de Matar Fascistas

Pode a violência ser resposta à própria violência? No palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, um futuro hipotético coloca-se em cena: os fascistas chegaram ao poder em Portugal. Para honrar uma tradição sólida, uma família reúne-se uma vez por ano para matar um destes inimigos. Só que Catarina, a descendente a quem cabe agora a tarefa, não consegue fazê-lo. Na nova peça de Tiago Rodrigues, questiona-se o modo como podemos (todos) responder à ascensão do extremismo. Seremos capazes de evitar o inevitável? Se não conseguiu bilhete para estes dias, até 26 de abril, fique atento a uma eventual reposição.

Noite de Estreia

Entre o teatro e o cinema, há o território comum da arte. A partir do filme "Opening Night" de John Cassavetes, Martim Pedroso transporta para o palco do Teatro da Trindade, em Lisboa, o universo de uma atriz assombrada pela morte de um dos seus fãs. Num trabalho marcado por conflitos (internos e externos), evidencia-se a falha e a consciência do fim. Dalila Carmo e João Reis estão à frente deste elenco, até 6 de junho.

Anda, Diana

Um acidente deixou tetraplégica, aos 28 anos, a bailarina e acrobata Diana Niepce (na foto principal). Com um corpo que deixou de responder à norma, a criadora transporta para o palco do Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, o processo (interminável) de recuperação. Aqui, o corpo não procura a vitimização mas antes a afirmação. Intensidade é a palavra que melhor descreve este trabalho, onde Diana Niepce mostra que, por mais duro que seja o esforço, é possível superá-lo. A dançar.

Leia Também Páscoa em casa? Deixe entrar o teatro digital

Dias da Dança

Até 30 de abril, o festival Dias da Dança está de volta. Apesar de vários espetáculos passarem em formato presencial no Porto, a sugestão para este fim-de-semana é que acompanhe algumas criações sem ter de sair de casa. De Portugal, vêm Jonas & Lander com "Bate Fado". Mas se estiver com vontade de assistir a uma criação internacional, pode apostar em "L’affadissement du merveilleux" de Catherine Gaudet.

Leia Também Cinco resoluções culturais para este fim de semana

TM

O aqui e o agora do teatro presencial poderia parecer uma das grandes lacunas quando ele migra para território digital. Só que em "TM", a nova criação da companhia belga Ontroerend Goed para o Teatro do Bairro Alto, o encontro continua a dar-se. Num formato personalizado, de um-para-um, encurtam-se as distâncias mas mantêm-se todas as seguranças sanitárias. Até domingo, em dois turnos distintos.





Memórias de uma Falsificadora

Leia Também Cinco ideias para este (caseiro) Dia Mundial do Teatro

Se já tem planos definidos para este fim-de-semana de 25 de abril, não deixe de contaminar o resto da semana com este espírito de liberdade. No Museu do Aljube – Resistência e Liberdade, em Lisboa, apresenta-se uma adaptação teatral do livro "Memórias de uma Falsificadora - A Luta na Clandestinidade" de Margarida Tengarrinha. Com encenação de Joaquim Horta, conta-se a história de uma artista plástica que colocou a suas habilidades ao serviço da falsificação de documentos, resistindo contra a ditadura. Para ver até 30 de abril.