Dê um ‘A Salto’ a Elvas ou mergulhe noutro festival

A Salto: Tomada Artística de Elvas

"Além de seguro, é saudável". É desta forma que Cátia Terrinca convida o público para três dias repletos de arte em Elvas. Pela sexta vez, o festival A Salto toma locais emblemáticos da cidade raiana. E, apesar das limitações da pandemia, esta é a "edição mais internacional de sempre", com projetos vindos de Israel, Brasil, França, Argentina e Cabo Verde.

"Estamos a aproximar-nos da nossa missão principal: ser uma curadoria de residências artísticas", conta a diretora artística. Todos os 13 projetos apresentados nesta edição têm uma relação direta com o território ou com a cultura elvense. Exemplo disso é o trabalho de Joana Martins que, neste domingo, apresenta "Em Lume Brando", onde explora o papel da mulher na gastronomia desta terra alentejana.

Além de ser "uma forma que os locais têm para revisitar" a cidade, o festival A Salto é também um convite para um fim de férias diferente para quem se interessa pela criação cultural. A entrada nos espetáculos é gratuita.



Indie Lisboa

Em 2021, o festival Indie Lisboa chega mais cedo e dura mais tempo. Para os que chegam de férias ou para os que têm uns dias de descanso sem agenda marcada, há propostas para todos os gostos. O festival dedicado ao cinema independente conta nesta edição com mais de 250 filmes, entre curtas e longas metragens. Neste sábado, por exemplo, pode assistir a "What Do We See When We Look at the Sky?", que integra a competição internacional do certame. No domingo à tarde, há também uma sessão dedicada a curtas portuguesas, que podem vir a integrar o palmarés.



FUSO: Festival de videoarte

Há 13 edições que o festival Fuso vem mostrando que o vídeo é uma forma de arte – e este ano não é exceção. Até domingo, em Lisboa, o público pode assistir gratuitamente a mais de 40 obras de videoarte, programadas por curadores portugueses e internacionais. Neste sábado, pelas 22h00, o Castelo de São Jorge recebe "Avant L’Existence", um programa com a assinatura de Susana de Sousa Dias, que propõe trabalhos que exploram as relações entre a arte e a política.



O Banquete

Depois de um período em que a maior parte dos teatros fez uma pausa para férias, esta é uma das oportunidades para ‘tirar a barriga da miséria’ e começar a aproveitar a nova temporada que aí vem. A jovem companhia Casa Cheia serve, até 5 de setembro, este "O Banquete", partindo do texto de Platão com o mesmo nome. Uma reflexão sobre o amor, nas suas diversas manifestações, para apreciar no Centro Cultural Malaposta, em Odivelas.