Quatro espetáculos para 'refrescar' este fim de semana de verão

Ergue-te Ó Sol

Se a pandemia lhe trouxe algum receio quanto a espaços fechados, saiba que isso não o impede de ir este fim de semana ao teatro. No Parque BenSaúde, em Lisboa, a Companhia João Garcia Miguel preparou um trabalho que tem os jardins como palco. Aqui, é o espetador que ‘compõe’ o seu espetáculo, circulando entre os diferentes momentos da ‘performance’. E com a vantagem de apanhar um pouco de sol.

Siri

No âmbito do programa que o Centro Cultural de Belém preparou para este verão em Lisboa, de seu nome "Destemporada", este fim de semana vai contar com propostas tão variadas como uma aula de pilates ou um "showcooking" de cozinha iraniana. Mas, para os que querem apreciar um espetáculo, a nossa sugestão vai para a nova criação de Jorge Jácome e Marco da Silva Ferreira, neste sábado. Através da dança, explora-se o modo como os instrumentos e a tecnologia auxiliaram o corpo humano a expressar-se.

Noite de Primavera

Apesar de estarmos no verão, que tal dar uma oportunidade à primavera? No Teatro Municipal do Porto, este fim de semana é dedicado a vidas assombradas por memórias. Com texto e encenação de Luís Mestre, este trabalho procura dividir as personagens entre os seus sonhos da juventude e a realidade em que a sua vida se tornou. Um "despertar" para assistir até domingo, no Pequeno Auditório do Rivoli.

Guloseimas

Apesar de, no verão, a pressão social para evitar os doces ser maior, podemos garantir que estas "Guloseimas" não comprometerão a sua forma física. Uma jovem companhia, a Teatro Bastardo, apresenta este sábado um espetáculo a partir do texto do brasileiro João Fábio Cabral. Esta é a história de um homem que vai a uma loja de doces comprar gomas e descobre que, afinal, não há. Como agir perante o inesperado? A peça, em cena no Teatro Taborda, em Lisboa, está inserida no ciclo "Try Better, Fail Better", dedicado a novos criadores.