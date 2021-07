Três espetáculos ‘frescos’ para arrancar as férias

Sonho

Sob as estrelas, no Museu Arqueológico do Carmo, o verão volta a ser de teatro em Lisboa. O encenador António Pires trabalha o texto de August Strindberg, onde uma descendente dos deuses se confronta com a verdadeira essência dos seres humanos. Em cena até 21 de agosto, de segunda a sábado.





Os Gigantes da Montanha

Se ainda conseguir bilhete, rume até à Estufa do Parque Marechal Carmona, em Cascais. Diariamente, apresenta-se aquele que foi o último texto escrito por Luigi Pirandello, sobre o poder da imaginação e da arte num mundo dominado por outras prioridades. Como habitual, Carlos Avilez lidera a encenação do Teatro Experimental de Cascais.



Fósforos

O espetáculo afirma-se como uma homenagem aos atores que, apesar de todas as dificuldades, continuam a erguer criações teatrais. Este sábado, às 21h00, no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, apresenta-se este trabalho da companhia Actos Urbanos. Inserido no Festival Mural 18, a entrada é gratuita.