Escolas fechadas na ponte. Governo dá tolerância e pede às empresas que suspendam atividade

O Governo determinou a suspensão das atividades letivas nas vésperas de feriado, nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em todos os níveis de ensino.



Nessas duas segundas-feiras vai dar tolerância de ponte para administração pública e "apelamos a todas as entidades patronais do setor privado para suspender laboração".



O objetivo é ter quatro dias seguidos em duas semanas com um "ritmo de circulação francamente diminuído".



Também nestes dias haverá regras para os concelhos de risco muito elevado e extremamente elevado. São 80 os que estão em muito elevado e 47 em extremamente elevado.



Assim, neste conjunto nos sábados, domingos e nos feriados de 1 e 8 de dezembro terão de ficar em confinamento depois das 13horas e até às 5horas do dia seguinte, com a proibição de circulação na via pública e obrigatoriedade de encerrar os estabelecimentos comerciais.



Nas vésperas dos feriados, ou seja na segunda-feira 30 de novembro e na segunda-feira 7 de dezembro, nestes concelhos os estabelecimentos comerciais têm de fechar a partir das 15 horas.