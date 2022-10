Leia Também Oito novas propostas do Acordo de Rendimentos e Competitividade

A maioria das confederações patronais e a UGT saíram da reunião de concertação social mais confiantes num acordo com o Governo, o que significa que as medidas que constam da proposta apresentada esta quinta-feira aos parceiros sociais terão mais pernas para andar."Estamos provavelmente mais próximos de um acordo", disse Mário Mourão, secretário-geral da UGT. "Estamos no bom caminho para atingir um acordo", referiu António Saraiva, da Confederação Empresarial (CIP).Mais defensivo, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços, João Vieira Lopes, continuou a lamentar "a pressão que está a ser exercida para assinarmos rapidamente", mas reconheceu que a evolução das propostas desde a semana passada: "É o primeiro documento que é uma base de trabalho séria para fazer um acordo. Mas não gostamos da pressão que está a ser exercida para assinarmos rapidamente".As principais novidades da proposta estão resumidas aqui