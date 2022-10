Governo quer atualizar escalões do IRS em 5,1%

Leia Também Governo propõe salário mínimo de 760 euros no próximo ano e valorização dos salários em 5,1%

O Governo propõe atualizar os escalões de IRS em 5,1% no próximo ano, de acordo com a proposta que está a ser debatida em concertação social.Na reunião passada, o Executivo tinha dito que os escalões seriam atualizados à inflação, sem explicar que números estava a considerar."Atualização em 2023 dos escalões de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) com base no critério de valorização nominal das remunerações por trabalhador (5,1%), assegurando o princípio da neutralidade fiscal das atualizações salariais, com a atualização regular dos escalões de IRS" é uma das medidas apresentadas.O valor é o mesmo que o Executivo propõe agora aos parceiros do setor privado (5,1% de aumento da massa salarial, em vez dos 4,8% propostos na semana passada), e que as confederações patronais já disseram que, mesmo no cenário de um acordo, servirá como meta meramente indicativa