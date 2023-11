Inspeções levaram a "mil ações de reconhecimento de contrato de trabalho" dos estafetas

Leia Também Metade dos estafetas de plataformas fiscalizados estavam irregulares, diz ministra

As inspeções que arrancaram no verão às plataformas digitais (ou seja, empresas como a Uber, a Glovo e a Bolt), desencadearam "mil ações de reconhecimento de contrato de trabalho" com estafetas ou motoristas, disse esta terça-feira, no Parlamento, Ana Mendes Godinho.Foram "desencadeadas mil ações de reconhecimento de contrato de trabalho de trabalhadores que estavam irregularmente a trabalhar sem proteção", disse a ministra do Trabalho do Governo demissionário, que está a ser ouvida na especialidade sobre o Orçamento do Estado para 2024.Em causa estão as primeiras ações inspetivas levadas a cabo desde que as alterações ao Código do Trabalho criaram uma nova forma de avaliar se os estafetas ou motoristas são falsos trabalhadores independentes, com o objetivo de reconhecer o seu vínculo permanente. Para isso, é necessário que sejam verificados pelo menos dois de uma série de indícios pensados para estas relações de trabalho.O lançamento das inspeções foi acompanhado pelos jornalistas. Em julho, a ministra do trabalho do Governo agora demissionário tinha dito que "metade" dos estafetas estavam em situação irregular.Contudo, apesar das questões colocadas ao Governo e à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), não tinham sido até ao momento revelados mais detalhes.A ministra não entrou em pormenores, mas após a notificação as empresas ainda terão a possibilidade de contestar.Em relação à ação lançada, com alguma confusão , para que 80 mil empresas de diferentes setores integrassem 350 mil trabalhadores precários, a ministra disse que das 80 mil empresas 76 mil regularizaram o vinculo, estando por regularizar cerca de 16 mil trabalhadores que serão alvo de fiscalização por parte da ACT.Na sua primeira intervenção a ministra também falou de 1,6 milhões de trabalhadores com ensino de superior empregados (contestanto "o desaparecimento" de licenciados que o INE veio mais tarde explicar ), disse que os salários declarados estão a aumentar 8% (embora em termos homólogos a subida seja de 5,1% ) falou dos valores mínimos da taxa de desemprego e do maior aumento ( nominal ) "de sempre" do salário mínimo.A ministra, que tinha começado por reconhecer que o orçamento está a ser discutido "em condições políticas difíceis", também disse que tem "orgulho" em integrar este governo, descrevendo em seguida estes e outros dados.Na sua intervenção inicial, a ministra do Trabalho também disse que o Governo já aprovou o aumento do abono de família e de outros apoios que estava anunciado, aprovação que não consta do último comunicado do Conselho de Ministros."Este Governo tem sido pródigo nos anúncios", disse na primeira reação a deputada Clara Marques Mendes, do PSD.O Presidente da República anunciou na semana passada que só aceitará a demissão do Governo no início do dezembro, permitindo que o orçamento do Estado seja aprovado. Isto também significa que o governo fica em plenos poderes até ao início do próximo mês, ficando depois em gestão, ou seja, limitado a atos considerados essenciais para a gestão corrente.O Parlamento estará em funções até dia 15 de janeiro e as eleições serão a 10 de março.