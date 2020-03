Costa e Catarina querem que BdP evite perda do dinheiro da venda do EuroBic

A líder do Bloco considera que o Governo deve atuar para impedir que se perca o dinheiro relativo à venda da participação de Isabel dos Santos no EuroBic. O primeiro-ministro garante que o Governo não pode intervir. Costa e Catarina Martins estão apenas de acordo na ideia de que cabe ao Banco de Portugal intervir no processo, contudo o governador diz que essa é prerrogativa das entidades judiciais.

Catarina Martins considera que o Governo deve atuar para colmatar a falta de intervenção do Banco de Portugal (BdP) no processo de venda do EuroBic. Já o primeiro-ministro defende que a separação de poderes impede qualquer atuação direta do Executivo. A líder do Bloco de Esquerda e António Costa estão apenas de acordo na necessidade de o governador do BdP, Carlos Costa, intervir para evitar que as autoridades nacional não tenham acesso ao dinheiro que resultar do encaixe da venda da participação de Isabel dos Santos no EuroBic.

(Notícia em atualização)