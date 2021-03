Corretora da Sonae “contrata” Will

Líder em Portugal e número três no Brasil, onde tem 600 dos seus mais de 850 trabalhadores, o grupo MDS tem vindo a consolidar a sua presença a nível mundial através de uma política agressiva de aquisições, tendo ainda recentemente entrado no pódio do setor em Angola através da compra da corretora local Média Seguros.

Controlada conjuntamente pela Sonae e a brasileira Suzano, esta multinacional de consultoria de risco e seguros está presente em 121 países, atuando diretamente - além de Portugal e Brasil - em Moçambique, Espanha, Malta e Suíça, contando ainda com uma rede de cerca de 18 mil profissionais através da Brokerslink, empresa global de corretagem fundada pelo grupo.

Agora chegou a hora de a empresa liderada por José Manuel Dias da Fonseca investir na transformação digital no setor segurador com o lançamento da MDS app, que permite aos clientes gerir todos os seus seguros e património num só lugar, assim como do assistente virtual Will.

"A MDS app permite aos clientes individuais ter num só lugar a informação de todos os seus seguros e património, detalhes sobre apólices, datas de vencimento, gestão de sinistros, contactos diretos de apoio, notícias e muito mais", revela a empresa, em comunicado.

Já o "chatbot" chamado Will permite a autenticação do cliente, a consulta e a realização de alterações nos dados das apólices automóvel, multirrisco, saúde e vida, para clientes particulares, "sem necessidade de interação com um gestor MDS", realça a multinacional luso-brasileira.

"O Will permite ainda conversar por chat com um gestor MDS ou solicitar o contacto num determinado dia e horário à escolha do cliente", podendo ainda "ser feitos pedidos de anulações, informações, pagamentos, reclamações e declarações de sinistros, bem como alterações de dados pessoais".

"A MDS tem, no seu ADN, um grande historial de diferenciação através de soluções inovadoras e da adaptação das suas operações às exigências do mercado", pelo que "temos vindo a investir na transformação digital, mas também a reforçar o nosso contacto com o cliente, fomentando o crescimento da atividade e consolidando a nossa liderança de mercado", enfatiza Ricardo Pinto dos Santos, CEO da MDS Portugal.