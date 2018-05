Álvaro Sobrinho respondeu com palavras duras aos comentários efectuados esta tarde por Bruno de Carvalho, que tinha acusado a Holdimo de ser prejudicial para a marca do Sporting, considerando que já deveria ter vendido a posição de 30% no capital da SAD.

Em declarações à SIC Notícias esta noite, o presidente da Holdimo disse que as declarações de Bruno de Carvalho eram "muito graves" e representavam uma "completa estupidez".

Classificou o actual presidente do Sporting como "mentiroso compulsivo", que pratica "manobras de idiotice e criancice". E ainda de ser um "malfeitor e estar "a danificar valor" e a "danificar a imagem" do clube.

"Este senhor deve pensar que é assalariado do Sporting . Vai ter que responder perante os accionistas pelas palavras gravosas e pelos danos que criou em relação aos actos que tem praticado", afirmou o presidente da Holdimo.

"Quem não vai continuar na Sporting SAD é o senhor Bruno de Carvalho. Esta é a unica certeza que eu tenho", disse, garantindo que a Holdimo vai continuar a ser accionista da SAD.

"Este senhor é um morto-vivo" que "faz parte do passado" e "coisas que fazem parte do passado nem vale a pena estar aqui a discutir".

Sobrinho lembrou que Bruno de Carvalho, na campanha antes de ter ganho as eleições, prometeu uma injecção de capital superior a 19 milhões de euros, mas "não consegue convencer investidor nenhum" a colocar dinheiro no Sporting.

"Ele não é nada. É um sócio. Pôs dinheiro no Sporting? Não. Foi buscar dinheiro ao Sporting como assalariado. Ganha muito bem e não é nada", acusou Sobrinho, prometendo que a Holdimo irá "usar todos os instrumentos jurídicos ao alcance para o pôr fora da SAD".



Na mesma entrevista à SIC Notícias, Álvaro Sobrinho desvalorizou o papel de Bruno de Carvalho na reestruturação financeira e no acordo que o Sporting conseguiu com a banca: "A Holdimo foi decisiva na reestrutudção financeira, este senhor nada fez. Quem fez? A Holdimo, o BES e o BCP. Os bancos só aceitaram como condição de a Holdimo transformar os créditos em acções."





"Face às lamentáveis declarações de Bruno de Carvalho, que além de considerar os jornalistas de terem um comportamento vil, chega ao nível de dizer que os tristes acontecimentos em Alcochete foram provocadas pelos próprios jogadores. As declarações sobre mim são um verdadeiro elogio para mim. Só vejo dois destinos: um é ser arrastado nas investigações criminais graves que envolvem o Sporting; o segundo é ser internado numa instituição psiquiátrica, que penso que também tem de ser considerado", começou por dizer o antigo membro do Conselho Leonino à SIC Notícias, negando as acusações de que foi alvo: "não falo com Sobrinho há anos e limitei-me apenas a falar dos riscos que o clube atravessa. Não estou por detrás de nenhuma cabala."



Sobre a acusação feita por Bruno de Carvalho de que tentou, pela sua empresa, assessorar o negócio do empréstimo do Montepio ao Sporting, Ricciardi também negou: "isso e todas as outras questões são absolutamente falsas e isso será comprovado em tribunal se ele não for considerado inimputável."

Logo depois do presidente do Sporting ter falado esta tarde, José Maria Ricciardi negou ser o "estratega de tudo o que se está a passar", nas palavras de Bruno de Carvalho , considerando que o atual presidente do Sporting ou será "arrastado" nas investigações judiciais que envolvem o clube ou... acabará internado num hospício.