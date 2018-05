Pressão no Sporting sobe na gestão e desce nas finanças  

O Sporting respirou fundo em termos financeiros, com a autorização por parte dos obrigacionistas de adiamento do pagamento de um empréstimo de 30 milhões de euros para 26 de Novembro. Depois deste adiamento ter sido aprovado pelos accionistas faltava a luz verde dos obrigacionistas que foi dada no domingo, 20 de Maio, horas antes do Sporting disputar a final da Taça de Portugal, da qual sairia derrotado, erguendo o Aves o troféu.

"Foi uma semana muito complicada, que começou com um filme de terror". As palavras de Jorge Jesus, treinador do Sporting, no fim do jogo no Jamor, espelham o que se passou durante toda a semana, que começou com agressões aos jogadores de futebol na academia de Alcochete. 23 pessoas foram detidas e constituídas arguidas. Este fim-de-semana, o Ministério Público pediu a medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva.

Uma semana que culminou com o Sporting a perder a Taça de Portugal para o Aves que com a vitória garante o acesso à fase de grupos da Liga Europa. Já a derrota "atira" o Sporting para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ir ao encontro, com o Presidente a justificar a decisão pelo "interesse nacional", pela imagem de Portugal cá dentro mas principalmente lá fora.

O jogo teve medidas de segurança reforçadas, o que foi realçado pelo primeiro-ministro, que, no final do jogo, atacou: "[Responsabilidade dos dirigentes?] Claro que têm, os dirigentes, têm os comentadores, tem o excesso de espaço que é atribuído, não ao desporto propriamente dito, mas ao discurso sobre o desporto que é praticado ao longo de toda a semana, que é um fenómeno obviamente incendiário. Há comportamentos que são incendiários e têm de ser eliminados".



Troca de palavras existiu dentro do Sporting. O segundo maior accionista da SAD, a Holdimo de Álvaro Sobrinho, declarou à SIC que Bruno de Carvalho é um "malfeitor e acusou-o de estar "a danificar valor" e a "danificar a imagem" do clube. "Este senhor deve pensar que é assalariado do Sporting . Vai ter que responder perante os accionistas pelas palavras gravosas e pelos danos que criou em relação aos actos que tem praticado", afirmou o presidente da Holdimo. José Maria Ricciardi também tem sido um rosto das críticas ao presidente do Sporting, que acusou o ex-presidente do BESI de estar por detrás de uma cabala para o destituir.

Apesar dos pedidos para se demitir, Bruno de Carvalho mantém-se no clube e na SAD. E agora terá de lançar novo empréstimo obrigacionista. Depois de ter conseguido adiar o pagamento de 30 milhões (que estava inicialmente previsto para 25 de Maio), a SAD leonina quer emitir mais obrigações. Para já, prevê, em breve, avançar com uma emissão de 15 milhões de euros, num conjunto já aprovado pelos accionistas de 60 milhões de euros. Nas contas de Março, reveladas na sexta-feira, a SAD tem registado um total de 108 milhões de euros de financiamentos bancários, dizendo que "a significativa redução do valor nominal dos financiamentos bancários", num total de 26,7 milhões, foi "decorrente da amortização de capital ocorrida nestes últimos nove meses". O BCP e o Novo Banco são os principais credores da SAD leonina. Miguel Maya, que assumirá no final de Maio a presidência do BCP, revelou preocupação com o que se passa no Sporting: "Gostaríamos de ver a situação do Sporting resolvida rapidamente", declarou sexta-feira.