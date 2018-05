Conselho fiscal e assembleia-geral da SAD do Sporting mantêm-se em funções

O conselho fiscal e a mesa da assembleia-geral da Sporting SAD "ponderaram" a renúncia aos cargos, face à "turbulência vivida" no clube, mas optaram por se manter em funções.





Em nota enviada à agência Lusa, os responsáveis da MAG e do CF da SAD ‘leonina’ dizem que se vão manter em funções e exercer os cargos até final dos mandatos, com o dever de defesa dos accionistas.



"Os deveres de garantir aos stakeholders as condições de exercício dos seus direitos, de controlo de legalidade e de defesa do investimento determinaram a opção de se manterem em funções e de exercerem os cargos até ao final dos mandatos", refere a nota.



Os membros dos dois órgãos reiteram a "condenação dos crimes" da passada terça-feira na Academia de Alcochete "e prestam aos jogadores e equipa técnica toda a sua solidariedade e apoio".





No comunicado destes dois órgãos da SAD é manifestada também "preocupação com a instabilidade no accionista principal [Sporting] e com a degradação, pública, e manifesta, das relações entre os representantes dos accionistas principais".