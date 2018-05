Marcelo no Jamor: "Portugal, o desporto e o futebol português não se confundem com o que aconteceu"

O Presidente enfatizou, pois, que a sua presença é a olhar para a imagem de Portugal. "Portugal, o desporto e o futebol português não se confundem com o que aconteceu", e isso explica a sua presença e "porque queremos que se continue a olhar para Portugal como campeão da Europa, e um exemplo de excelência no futebol e no desporto".



Ainda que tenha realçado a Taça como uma festa, tradição, história, não deixou de realçar que a decisão de estar presente foi a de "interesse nacional", que é o da "imagem de Portugal no mundo".



A presença do Presidente da República na final da Taça de Portugal assume particular relevância depois de o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, terem anunciado as suas ausências, numa altura em que o clube de Alvalade atravessa um período conturbado que motivou inclusivamente declarações públicas das mais altas figuras do Estado.



António Costa, primeiro-ministro também está no Jamor. "Espero que seja um excelente jogo de futebol, digno de duas grandes equipas", salientou, afirmando o final da Taça como "a grande festa do futebol".



E garantiu que houve um "empenho para que fossem criadas todas as condições de segurança" para que a final se disputasse na data e no local habitual.



"Tudo o que aconteceu criou clima muito próprio", declarou o primeiro-ministro, realçando o reforço das medidas de segurança, elogiando a PSP pela "grande experiência e competências", lembrando mesmo que Portugal organizou o Euro 2004, e "está referenciado como exemplo dessa matéria".



Esta é a primeira vez que o Desportivo das Aves está presente na prova "rainha" do futebol português.



O jogo está marcado para as 17:15, sendo arbitrado por Tiago Martins.

