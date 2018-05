Ricciardi quer Bruno “arrastado nas investigações criminais ou internado numa instituição psiquiátrica”

Em conferência de imprensa, realizada este sábado, 19 de Maio, no Estádio de Alvalade, o presidente do Sporting acusou José Maria Ricciardi e Álvaro Sobrinho (dono da Holdimo, principal accionista da SAD) de serem "estrategas" do "terrorismo" que se vive no clube.



"Não sou estratega de nada, não falo com Álvaro Sobrinho há anos e não estou por detrás de nenhuma cabala", afirmou Ricciardi à estação televisiva SIC Notícias, acrescentado que restam dois destinos a Bruno de Carvalho: "Ser arrastado, integrado nas investigações criminais graves a que o Sporting está sujeito, ou ser internado numa instituição psiquiátrica. Também tem de se considerar essa hipótese", disse José Maria Ricciardi.

O presidente do Sporting entrou no auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, mais de uma hora após a hora inicialmente marcada (13:00), munido de jornais, pedindo desculpa pelo atraso e começando a "disparar" em várias direcções durante duas horas.

Na lista de vários "alvos" do presidente do Sporting, seguiu-se José Maria Ricciardi, o qual, segundo Bruno de Carvalho, é o principal responsável por tudo o que tem acontecido nos últimos dias, inclusive a campanha para o destituir da presidência do clube de Alvalade.

"É o estratega de tudo o que se está a passar. Com promessas de entrada de milhões, juntamente com o seu amigo Álvaro Sobrinho. De milhões, em cinco anos, só se viu o acerto de contas de 500 mil euros. Agora, dizem que têm milhões para o Sporting. Por que mudou a sua posição e a de tantos dos que se diziam nossos apoiantes? Porque é uma pessoa, um sobrevivente, daqueles que vai passando pelos pingos da chuva, nem que tenha de ter toda a família na cadeia. Continuava a achar que era dono do Sporting e, no dia em que lhe foi dito não à possibilidade de fazer um negócio, ganhando dinheiro com isso, entrou em 'loop' e começou a juntar as tropas", criticou.

Ricciardi referiu que as estas acusações são "absolutamente falsas".

Na terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.

Paralelamente, a Polícia Judiciária deteve na quarta-feira quatro pessoas na sequência de denúncias de alegada corrupção em jogos de andebol, incluindo o director desportivo do futebol, André Geraldes, que foi libertado sob caução e impedido de exercer funções desportivas.

O cenário agravou-se com as demissões na quinta-feira da Mesa da Assembleia Geral, em bloco, e da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar, instando o presidente do Sporting a seguir o seu exemplo, mas Bruno de Carvalho anunciou ao fim do dia que se irá manter no cargo.