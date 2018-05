"A direção é composta por 11 membros, mais dois suplentes e desses 13 já se demitiram seis, por isso, só tem sete membros. Para a direção cair têm de sair mais dois membros, pois só quanto atingir cinco é que não tem quórum", notou Marta Soares.



Além das demissões do vice-presidente António Rebelo, do vogal Luís Loureiro e dos suplentes Jorge Sanches e Rita Matos - todas na quinta-feira -, e de Bruno Mascarenhas (esta sexta-feira), também Vicente de Moura já tinha saído, há um ano, devido a motivos de saúde.



De acordo com o ponto 37.º dos estatutos do Sporting, "constituem causa de cessação do mandato da totalidade dos titulares do respetivo órgão social", quando ocorre a cessação do mandato da maioria dos membros do Conselho Diretivo.



Foram eleitos para este órgão o presidente Bruno de Carvalho, os vice-presidentes Carlos Vieira, António Rebelo e Vicente de Moura e os vogais Rui Caeiro, Bruno Mascarenhas, José Quintela, Alexandre Godinho, Luís Roque, Luís Gestas e Luís Loureiro.







A direção do Sporting está 'presa' por um elemento ou por dois. A questão prende-se com a interpretação dos estatutos.Segundo fontes do Conselho Fiscal e do Conselho Disciplinar contactadas por Record , bastará a saída de apenas mais um elemento, uma vez que os suplentes demissionários também contam para a questão do quórum, uma vez que foram eleitos pelos sócios.O presidente da mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, tem uma interpretação diferente. À Lusa referiu que são precisas mais duas demissões.