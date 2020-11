Faber lança fundo de 30 milhões para investir em startups de tratamento de dados

Leia Também Carlos Moedas insta Faber Capital a investir fora de Lisboa

A Faber, sociedade de capital de risco portuguesa, lançou um novo fundo de investimento, com um montante inicial de 20,5 milhões. O fundo, chamado Faber Tech II, vai continuar em processo de financiamento durante o próximo ano para alcançar uma meta de 30 milhões, com o objetivo de investir em startups das áreas de inteligência artificial, machine learning ou big data.O anúncio foi feito esta quinta-feira, 12 de novembro, em comunicado enviado às redações. De acordo com a Faber, o novo fundo vai assumir um "posicionamento especializado", direcionando os investimentos para empresas em fase inicial que operem nas áreas já mencionadas e que "tenham como principal objetivo a transformação digital de empresas e indústrias a nível global".Ao mesmo tempo, os investimentos irão dirigir-se, sobretudo, a startups que operem na Península Ibérica.Para já, a Faber já executou três investimentos que serão incorporados no Faber Tech II: uma participação na ronda de financiamento de 15,6 milhões feita pela Sword Health, portuguesa que criou o primeiro sistema de fisioterapia digital que junta inteligência artificial e equipas clínicas; a participação maioritária na ronda da YData, plataforma que ajuda cientistas de dados a melhorar a qualidade dos dados e a garantir a sua privacidade; e a participação na ronda da Emotai, que desenvolveu uma plataforma de análise e melhoria de desempenho para atletas de desportos virtuais, baseada em neurociência.O Faber Tech II conta com vários investidores privados (particulars e institucionais), sendo os principais o Fundo Europeu de Investimento (FEI) e a Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD).O fundo será gerido a partir de Lisboa, liderado por Alexandre Barbosa, Carlos Silva, Rui Melo de Carvalho e Sofia Santos, todos sócios da Faber (na fotografia).