É líder mundial na energia eólica offshore e foi a primeira empresa no mundo a construir um parque eólico no Mar do Norte, ao largo da Dinamarca (Vindeby), em 1991, para espanto do setor energético mundial à data.



Hoje, a Orsted tem 27 parques eólicos offshore espalhados pelo mundo, uns fixos, outros flutuantes, e não esconde que está de olho nos leilões de 10GW de capacidade anunciados pelo Governo português para 2023.









Marianne Beck Hassl, responsável da Orsted, na conferência da APREN, no painel dedicado às Renováveis Oceânicas.

No entanto, a gigante dinamarquesa deixa desde já um aviso a Portugal: "O leilão é já para o ano e ainda não há há dados disponíveis para os promotores avaliarem os seus investimentos e planearem as licitações. Isso pode pôr em causa a participação no leilão", disseE acrescentou ainda: "Não precisam de inventar a roda, basta seguirem o que já foi feito noutros leilões, pelo mundo".



A questão, disse Marianne Beck Hassl, é que para os promotores de projetos de energias renováveis "está muito dinheiro em cima da mesa, e para participar num leilão há muito trabalho que tem de ser feito com bastante antecedência para podermos apresentar a melhor oferta. Só para mitigar riscos, são necessários dados de pelos menos um ano. E não temos essa informação disponível neste momento".



Outra forma de mitigar riscos são os subsídios á tarifa: "Podem ser usados e acho que não vamos conseguir sem isso".



Quanto à meta de 10GW até 2030, diz que é "muito ambiciosa" mas possível, com o enquadramento regulatório certo e uma rede elétrica nacional que "possa acompanhar este crescimento exponencial e absorver a energia produzida".



Quanto à capacidade da rede elétrica, a responsável da Orsted deu como exemplo a Dinamarca, que no passado tinha modelo centralizado e de desenvolvimento da rede (tal como Portugal) e agora são os próprios promotores dos projetos renováveis que investem na expansão da rede.



"Se for o operador nacional de redes a construir demora mais tempo. Já as empresas e os promotores dos projetos têm todo o interesse e vontade de investir para que haja essa capacidade para escoar a energia", disse, reforçando a ideia que, ainda assim, "será sempre o consumidor a pagar a expansão das redes, seja pelo preço da energia, ou outro mecanismo".



Leilões de 2023 prometem ser muito concorridos



Desde que o Governo anunciou a realização de leilões para o eólico offshore em 2023, várias empresas admitiram o seu interesse e até já reuniram com o Governo português, como a alemã BayWa r.e -- que até já solicitou assim direitos de uso exclusivo para desenvolver um parque eólico offshore flutuante com 30 turbinas e até 600 MW no total, numa zona ao largo da costa de Viana do Castelo --, o consórcio Ocean Winds (constituído pela EDP e a Engie, que já têm o parque flutuante Windfloat Atlantic, ao largo de Viana do Castelo), a dinamarquesa Orsted, a espanhola Iberdrola, a recém-criada "joint venture" irlandesa e espanhola Iberblue Wind.



Soma-se ainda à lista a coreana CS Wind, que no início deste ano assumiu 100% do capital da portuguesa ASM Industries, líder nacional no fabrico de torres eólicas, as espanholas Capital Energy e Acciona e ainda a sul-coreana Hanwha Q Cells, a grande vencedora dos leilões de energia solar de 2020, apurou o Negócios.



Também presente no mesmo painel, a dinamarquesa Vestas, maior fabricante mundial de turbinas eólicas, também concordou que o facto de os promotores de futuros projetos offshore não poderem "ligar onde queremos à rede, é um constrangimento ao planeamento". Outro desafio passa por desenvolver projetos de larga escala.



No entanto, Benoît Gilbert, representante da Vestas, mostrou-se confiante que a indústria flutuante vai crescer em força, com "subestações flutuantes perto da costa, mais inovação nas plataformas, várias centrais ligadas a um hub. Várias soluções vão emergir", disse.



Também na visão da francesa Total Energies, que admitiu estar interessada nos leilões de 2023 -- tendo em conta que um quarto do seu portefólio de eólico offshore é flutuante -- "terá de ser o promotor a desenvolver a capacidade da rede elétrica nacional, se quiser escoar a sua energia".



"Mas no final, será o consumidor final a pagar", avisou Alexandra de Marichalar, representante da Total Energies, sublinhando a ambição dos 10GW e a necessidade imperativa de um "calendário que mostre como e quando esta capacidade vai ser desbloqueada". Essa é a chave, a par de uma solução "one stop shop" para o licenciamento dos projetos.



José Pinheiro, da Ocean Winds -- o consórcio formado pela EDP e pela Engie, que opera o parque flutuante Windfloat Atlantic, em Viana do Castelo, e quer expandir as três turbinas que já tem no mar para muitas mais -- também concorda com a aplicação de tarifas 'feed in'. "Foram muito demonizadas, mas podem ajudar a desenvolver o eólico offshore em Portugal. Dde maneira nenhuma podemos desenvolver estes projetos sem uma remuneração garantida", rematou.