Dinamarquesa Orsted é a primeira a desistir do leilão eólico offshore em Portugal

Leia Também Eólicas no mar podem custar até 40 mil milhões

Leia Também Fundo dinamarquês quer investir 8.000 milhões de euros em 2GW de eólicas offshore na Figueira da Foz

No dia em que apresentou os seus resultados financeiros relativos a 2023, com prejuízos de 2,7 mil milhões de euros no ano passado, a gigante dinamarquesa Ørsted anunciou ao mercado que vai, onde planeava investir na construção de novas turbinas no mar. Quanto ao novo plano estratégico, em vez de aumentar as suas ambições para os próximos anos, a empresa reduziu as metas de capacidade renovável a instalar até 2030, de 50 GW para 35 a 38 GW., o que já não deverá acontecer. O Ministério do Ambiente e da Ação climática já confirmou ao Negócios que caberá ao próximo Governo lançar este leilão, no entanto as reuniões com os 50 consórcios interessados já decorreram e os atuais responsáveis governamentais pela pasta da energia garantem que se mantém a confiança e o interesse em participar no procedimento que vai atribuir os primeiros 3,5 GW no mar em Portugal.A empresa, detida em 50,1% pelo governo dinamarquês e líder mundial em energia eólica em terra e no mar, justificou as suas decisões com a necessidade de implementar medidas para ter uma organização mais "eficiente". "Hoje, apresentámos um plano de negócios atualizado. Revisitámos o nosso portefólio para dar prioridade às opções de crescimento com maior potencial de criação de valor e ao mesmo tempo. Continuamos otimistas quanto ao futuro da indústria das energias renováveis e estamos confiantes de que podemos contribuir para acelerar a expansão das energias renováveis nos próximos anos", disse o CEO Mads Nipper.A empresa tinha já anunciado a, concentrando o seu portfólio norte-americano de energia eólica no mar no Atlântico Nordeste."Para reduzir os custos de desenvolvimento e criar um maior foco estratégico no mercado, a Ørsted está a sair de vários mercados offshore (incluindo Noruega, Espanha e Portugal), a retirar a prioridade às atividades no Japão e a planear um desenvolvimento mais eficiente no âmbito da energia eólica offshore flutuante", referiu a empresa em comunicado, acrescentando que oem investimento entre 2024 e 2026 e numa "carteira de projetos mais robusta e reorientada para a estratégia offshore nos EUA".Em conferência de imprensa em Londres, depois de apresentar os resultados e o novo plano estratégico da Ørsted, o responsável acrescentou que a empresa está a "tentar restaurar a confiança dos investidores depois de uma expansão agressiva no mercado dos EUA e de taxas de juro mais elevadas terem deixado o grupo dinamarquês com imparidades multibilionárias. Aos jornalistas, Nipper disse que a empresa "sentiu o impacto dos desafios do mercado nos últimos anos", mas "aprendeu com esses desafios e implementou mudanças significativas"."2023 marcou um ano com desafios substanciais para a Ørsted. Os nossosnos nossos projetos offshore nos EUA no terceiro trimestre de 2023 e pela provisão para as taxas de cancelamento relacionadas com a cessação do desenvolvimento do projeto offshore Ocean Wind 1 e Ocean Wind 2", tinha já referido o CEO em comunicado, sublinhando que "os lucros das instalações offshore mais do que duplicaram em 2023, em comparação com 2022, e estrearam três grandes projetos eólicos offshore com uma capacidade total de 4,5 GW até à decisão final de investimento, no Reino Unido, nos EUA e em Taiwan".Já o chairman do grupo, Thomas Thune Andersen, anunciou que deixará o cargo após quase uma década. A saída acontece depois de o ex-diretor financeiro, Daniel Lerup, e o diretor de operações, Richard Hunter, também já terem saído, em novembro de 2023.As dificuldades enfrentadas pela Ørsted neste momento refletem as, com os investidores a defenderam que a culpa é das taxas de juro mais elevadas, dos planos de expansão excessivamente ambiciosos e das perturbações nas cadeia de abastecimento que atingiram o setor nos últimos dois anos. A dinamarquesa tem sido particularmente exposta a todas estas adversidades, devido à sua presença no mercado dos EUA.No início da sessão bolsista desta quarta-feira, as ações da Ørsted caíram quase 2% por cento, refere o Financial Times.