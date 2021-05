Greenvolt negoceia compra de central de biomassa em Inglaterra

Leia Também Lucro da Altri quase duplica para 13,2 milhões até março

"A possível aquisição da Tilbury Green Power constituirá, como se espera, mais um passo firme no processo de consolidação da GreenVolt como um player de excelência, a nível internacional, no mercado das energias renováveis, alicerçando ainda mais a sua estratégia de crescimento e expansão do seu negócio nos sectores das energias renováveis no contexto europeu", assinala o comunicado."A aquisição, a concretizar-se, ficará sempre sujeita à verificação de um conjunto de condições precedentes habituais em operações desta natureza", ressalva a empresa.Integrada no Grupo Altri, a Greenvolt anunciou no início deste mês um acordo com a V-R Europe para a compra da totalidade da subsidiária V-Ridium, enquanto a V-R Europe passaria a ser titular de uma participação qualificada no capital social da Greenvolt, em percentagem determinável no IPO.A V-Ridium é uma sociedade sediada na Polónia que opera no setor das energias renováveis mas com uma abrangência pan-europeia, sendo um player de referência neste setor e que tem em pipeline projetos eólicos e solares, maioritariamente na Polónia e na Grécia, com cerca de 2.800 megawatts (MW) dos quais, mais de 1.500 MW, se encontram em fase adiantada de desenvolvimento.