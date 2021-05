Greenvolt quer crescer por aquisições e já identificou "mais de 30 oportunidades"

A Greenvolt, empresa de energias renováveis da Altri que pretende dispersar capital na bolsa portuguesa este ano, tem a ambição de ser um operador "pan-europeu" e crescer através de aquisições.

Para tal, a empresa tem já identificadas "mais de 30 oportunidades" para realizar "aquisições seletivas" de ativos atualmente com mau desempenho ("underperforming assets"), alguns deles no "curto prazo".

Leia Também Greenvolt inicia internacionalização com potencial novo acionista

A informação consta de uma apresentação sobre a Greenvolt que a Altri realizou junto de investidores e que publicou no site da CMVM.

No documento, a companhia liderada por Manso Neto diz que existem já "negociações avançadas" para a aquisição de ativos de biomassa com 40 MW, tendo mais 30 MW identificados para possível aquisição no "curto a médio prazo".

Líder em Portugal no setor da biomassa (quota de mercado de 40% através de cinco centrais), a Greenvolt destaca a consolidação no mercado europeu deste segmento, bem como as oportunidades na energia eólica e solar em Portugal.

Leia Também Altri quer cotar em bolsa empresa de energias renováveis Greenvolt liderada por Manso Neto

O mercado português é atualmente o mais relevante para a empresa da Altri, mas a Greenvolt assume a sua "ambição pan-europeia", com foco também "na Polónia e Grécia".

No mercado nacional, a Altri tem centrais de biomassa em Mortágua, Ródão, Constância e Figueira da Foz (duas), com um total de 97 MW, que geraram no ano passado um EBITDA nas atividades reguladas de 33 milhões de euros.





A Greenvolt acredita que a biomassa vai permanecer "uma fonte de energia chave" no mercado europeu e em Portugal, sendo que no nosso país aponta para um crescimento de 25% na capacidade instalada até 2030.

No documento, a empresa assume que a sua estratégia passa por "ganhar escala através do desenvolvimento e rotação de ativos" de energias renováveis, "cristalizando o crescimento" através de ativos rentáveis no mercado europeu.

Em comunicado ao mercado na semana passada, a Altri e a GreenVolt anunciaram um acordo com V-R Europa, que passa pela aquisição de um pipeline de 2.800 MW de capacidade de energia renovável na Europa, como contrapartida da sua entrada como acionista no IPO da empresa.

A V-Ridium é uma sociedade sediada na Polónia que opera no setor das energias renováveis mas com uma abrangência pan-europeia, sendo um player de referência neste setor e que tem em pipeline projetos eólicos e solares, maioritariamente na Polónia e na Grécia, com cerca de 2.800 MW.

Segundo os cálculos dos analistas, a Greenvolt pode estrear-se no mercado regulamentado nacional com uma avaliação acima de 300 milhões de euros.